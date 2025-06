Cantora paraense prepara banho de cheiro na Suíça e compartilha ritual nas redes; vídeo

A cantora Liz Amazônia, que atualmente mora em Lugano, na Suíça, compartilhou com seus seguidores no último domingo (22/06) que também cultiva hábitos tradicionais do Pará mesmo longe de casa. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista apareceu preparando um banho de cheiro, ritual popular na região amazônica, especialmente em Belém, e associado à purificação e atração de boas energias. Assista:

“Aqui na Suíça eu também faço meu banho de cheiro para atrair muita sorte, muito sucesso, muitas coisas boas, para afastar energias negativas”, disse Liz no conteúdo, manuseando ervas e plantas utilizadas na infusão.

Além da música, Liz também mantém o projeto audiovisual “Liz Amazonia’s World", voltado à divulgação da cultura amazônica para o público estrangeiro. Em episódios bilíngues, ela apresenta elementos da tradição paraense, como alimentos típicos, saberes populares e práticas cotidianas da região.

No vídeo mais recente da série, gravado no setor das erveiras do mercado do Ver-o-Peso, em Belém, Liz conduz os espectadores, em inglês, por entre bancas de ervas medicinais, perfumes encantados e simpatias populares.

Durante a apresentação, ela destaca a importância dos banhos de cheiro e das garrafadas como parte do saber ancestral que atravessa gerações no Pará. A artista também já divulgou vídeos em que mostra o preparo e o consumo do açaí no Norte do Brasil.