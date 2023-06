Dia de São João: erveiras do Ver-o-Peso mantêm tradição do banho de cheiro; veja as dicas

O dia de São João será comemorado no próximo sábado (24). E uma tradição que acompanha essa data é o banho com ervas, que serve para atrair boas energias e, também, para deixar a pessoa cheirosa. E as erveiras da feira do Ver-o-Peso já estão com os banhos de cheiro prontos.

Durante essa semana deverá aumentar a procura por essas ervas regionais no Ver-o-Peso, que é a maior feira aberta da América Latina. Bernadete Freire da Costa, popularmente chamada de Beth Cheirosinha, 73 anos, recomenda que as pessoas tomem esse banho na véspera e, também, no dia de São João.

“Esse banho atrai sorte, felicidade, saúde, prosperidade, amor”, disse. Ainda segundo ela, esse banho pode ser tomado às 6 da manhã. Ou, então, às 12 ou 18 horas. “Também pode toma esse banho antes de ir para o forró”, afirmou ela que, em julho, completará 53 anos de Ver-o-Peso.

Beth Cheirosinha fala sobre o tradicional banho de cheiro na época de São João: "Esse banho atrai sorte, felicidade, saúde, prosperidade e amor"

Beth Cheirosinha explicou como é feito o preparo do banho: a pessoa dilui a garrafinha com o banho na água. “Tira as folhinhas de dentro, macera (esfrega), deixa concentrar, apurar e dar um tempo, para tomar o banho. Mas também já existem as ervas prontas: manjericão, chama dinheiro, abre caminho, atrativo do amor, chega-te a mim, chora nos teus pés. Tem tudo em ervas. Pode levar para casa que dá para a família toda tomar o banho”, afirmou.

Ela disse que, quem tomar esse banho, vai conseguir tudo o que quiser. “Mas, em primeiro lugar, deve agradecer ao Pai poderoso por ter saúde. O dinheiro a gente rebola para arrumar. E o amor está na simpatia da pessoa”, afirmou. Um banho sai por R$ 30, mas dois ela vende por R$ 50. Desde o dia 1º de junho, Beth Cheirosinha começou a preparar os banhos, para que fiquem bem concentrados.

E que, desde a semana passada, começou a procura por esses produtos na barraca dela. “O São João é uma tradição. Esse banho as pessoas só compram nessa época”, disse. Nesse período, ela vende entre 50 a 100 banhos por dia, muito mais que nos dias normais. As ervas comercializadas por ela são oriundas de Belém e Mosqueiro, mas também são trazidas Abaetetuba, Barcarena e Acará, entre outras cidades do interior do Estado.

Patricia Rego, 48, vende ervas há 22 anos no Ver-o-Peso. "Esse banho é feito de ervas, que não fazem mal a ninguém e trazem coisas boas, energias positivas. E uma tranquilidade, porque são ervas cheirosas"

Patricia Rego, 48, vende ervas há 22 anos. “Esse banho é feito de ervas, que não fazem mal a ninguém e trazem coisas boas, energias positivas. E uma tranquilidade, porque são ervas cheirosas”, disse. Ela afirmou que a procura deverá aumentar até sábado. Os banhos de São João têm todas as ervas: chama, pataqueira, patchouli, entre outras.

“O resultado é garantido, mas é preciso ter fé”, diz erveira

Patricia disse que a pessoa pode tomar esse banho durante todo o mês, que é dedicado a São João. “Pode tomar a qualquer hora e minuto, dependendo da fé”, disse. “Se levar as ervas, a pessoa vai lavar, uma por uma. Vai macerar, deixar no sereno e, de manhã, tomar banho. Se já levar pronto, já com as ervas dentro, é só diluir na água e tomar o banho da cabeça aos pés e com o pensamento positivo”, afirmou. Os banhos custam a partir de R$ 10 (para duas pessoas). Já o de R$ 20 serve para quatro pessoas. “O resultado é garantido, mas com fé”, afirmou.

A comunicadora social Safira Guerreiro, 30 anos, gosta dos banhos de erva. "O contato com as florestas e as ervas medicinais. Manter essa tradição é bom para o nosso corpo e a nossa alma"

A comunicadora social Safira Guerreiro, 30 anos, que esteve pela manhã na feira do Ver-o-Peso, gosta dos banhos de erva. “O contato com as florestas e as ervas medicinais. Manter essa tradição é bom para o nosso corpo e a nossa alma, disse. Ela afirmou que, constantemente, toma banho de ervas para ter proteção, boas energias e abrir caminhos.

A antropóloga Gisele Barroso disse que o “São João” é muito característico pelo banho de cheiro, que é o ato de coletar folhas, ervas essenciais, ervas aromatizadas, óleos vegetais e transformá-los, por meio da maceração com água, em banhos. E esses banhos têm várias funcionalidades, entre elas a questão da saúde. Mas também para conseguir emprego e boas energias. "

Tem todo um universo cultural que está ali impregnado no banho de cheiro. E eles estão presentes em vários aspectos e em vários momentos do calendário amazônico. Em especial agora o banho de São João, onde se maceram folhas e raízes para atrair boas energias, para atrair dinheir. Tudo isso faz parte das tradições das culturas que estão presentes na nossa região Tanto é que ultrapassa o universo do religioso e chega no cultural”, disse Gisele.

A antropóloga Gisele Barroso disse que o "São João" é muito característico pelo banho de cheiro, que é o ato de coletar ervas aromatizadas e transformá-las, por meio da maceração com água, em banhos