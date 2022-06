São João: veja a história do santo e programação nas igrejas de Belém

O Dia de São João, considerado o santo padroeiro das amizades e das grávidas, é celebrado nesta sexta-feira (24). Para a comunidade católica, São João é bem mais do que as festas juninas. Em Belém, as festividades ocorrem na Igreja de São João Batista, localizada no bairro da Cidade Velha e no distrito de Icoaraci, em Belém.

A devota Fátima Freire, 60 anos, afirmou que a crença em São João foi passada para ela desde pequena. “Minha família é toda devota e essa tradição foi passada de avós e de pais para nós desde de crianças. São João foi muito importante para todos nós. É acreditar sem ver e tocar. Precisa ter fé”, contou enquanto tomava um banho-de-cheiro no Complexo do Ver-o-Peso.

São João era parente de Jesus Cristo

A Bíblia diz que São João era parente de Jesus Cristo e teria o batizado nas margens do rio Jordão. Nascido no ano 2 a.c, ele era filho de Isabel e Zacarias. São João foi responsável por anunciar a vinda de Cristo para salvar a humanidade e anunciá-lo como Cordeiro de Deus.

São João foi preso a pedido de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pereia. João foi decapitado a pedido da filha do monarca no dia 29 de agosto do ano de 29.

Para o cônego Roberto Cavalli, a celebração de São João é feita a partir da memória do santo.

“São João é aquele que foi anunciado pelo anjo Gabriel à Maria. Sua mãe era considerada estéril e concebeu um filho já na velhice. Ele vai anunciando que virá o Senhor e o mostra como salvador e se coloca como pequeno. Ele é um dos únicos santos que se celebra tanto a morte como o nascimento, sendo aquele que realiza missão que o Senhor lhe concede. Assim como ele celebrou a alegria no ventre da própria mãe, o povo manifesta essa felicidade em sua memória”, explicou o cônego.

Programação para o Dia de São João

A Arquidiocese de Belém iniciou as comemorações de São João desde o 22 deste mês mês, incluindo arraial com comidas típicas e atrações culturais. A festividade é celebrada na Igreja de São João, localizada na Rua João Diogo, bairro Cidade Velha. Presidida pelo Cura da Catedral, Cônego Roberto Cavalli, as celebrações tem o tema de “É preciso que Ele cresça e eu diminua” (Jo 3,30). Todo o evento termina neste sábado (26).

A programação terá missa às 18h, celebrada por padres convidados, arraial com venda de comidas e atrações culturais a partir das 19h30. Ainda na sexta-feira (23), dia de São João, acontece às 11h e, também, às 17h, terá ato litúrgico seguido de procissão o com a Imagem de São João pelas ruas próximas a Igreja, presidida pelo Cura da Catedral, Cônego Roberto Cavalli.

Em Icoaraci, a programação começa às 8h30, com Ladainha de São João no Mercado Municipal de Icoaraci. Pela tarde, às 17h, sairá carreata da Igreja Matriz que percorrerá as ruas do distrito.

Banho-de-cheiro para os consumidores no Ver-o-Peso

Vários consumidores correram ao Complexo do Ver-o-Peso, para garantir uma garrafa do Banho de São João. As erveiras entregam uma amostra banhando os clientes com preparados de ervas. A tradição junina serve para atrair energias positivas, além de deixar um perfume com características regionais. Em média, cada garrafa custa cerca de R$ 20.

Para produzir o banho, é necessário tirar a areia das ervas, diminuir o tamanho delas e colocar ao sol para descansar. Depois, as plantas são misturadas a essências perfumadas. Erveira há pelo menos 40 anos no local, Maria de Oliveira, 64 anos, explica que o mais importante do que a elaboração é acreditar que o desejo será realizado.