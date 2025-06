Crianças, veteranos e estreantes fazem do 2º Arrastão do Pavulagem um encontro nas ruas de Belém

Milhares de pessoas do Batalhão da Estrela acompanharam o Boi Pavulagem nas ruas de Belém na manhã deste domingo (22/06), durante a realização do 2º Arrastão do Pavulagem 2025. A concentração começou às 9h na Praça da República e seguiu em cortejo pela Avenida Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique, onde a programação foi encerrada com shows da banda Arraial do Pavulagem, Íris da Selva e Nazaré Pereira. Os próximos Arrastões serão no dia 29 de junho e 6 de julho.

A edição contou com a presença da Mestra Normalina e do Boi Faceiro de Colares, além do Boi de Banda, de Igarapé-Miri, e do Boi Malhadinho, parceiro tradicional do evento. O cortejo reuniu brincantes de diversas idades, incluindo muitos participantes que desfilaram pela primeira vez no arrastão.

Entre os novos integrantes estava Benjamin Barbosa, de seis anos, filho da influenciadora digital Pamela Barbosa, de 25, que há três anos integra a percussão do Arraial. Pela primeira vez, ele participa como “pernaltinha”, ao lado de outras crianças que andam sobre pernas de pau durante o cortejo

A influenciadora digital Pamela Barbosa com o seu Benjamin, de oito anos (Ivan Duarte / O Liberal)

"Ele já participou da Campina, da maracá, e está muito empolgado. Ver meu filho feliz nesse momento é muito gratificante", afirmou Pamela.

Benjamin também compartilhou sua alegria. "Era meu sonho ser pernaltinha. Agora estou ajudando a minha mãe a completar o sonho dela”, disse a crinaça.

Outro estreante foi Luke, de seis anos, filho da aeromédica Cisley Oliveira. Ele acompanhava os ensaios da mãe, que é pernalta, e se aproximou dos instrumentos de percussão. Neste domingo, desfilou pela primeira vez tocando rebolo. "Ele se apaixonou pelos instrumentos durante os ensaios. Hoje, sou eu quem está de apoio para ele", contou Cisley.

Cisley ao lado do filho Luke Oliveira curtindo o primeiro Arrastão do Pavulagem da criança de seis anos (Ivan Duarte / O Liberal)

Entre os jovens brincantes, Kayra Kawanny da Silva, de 15 anos, destacou a tradição familiar que a trouxe para o cortejo. Pernalta há sete anos, ela explicou que foi sua tia quem a incentivou. "Minha irmã já saiu de pernalta, meu irmão era vaqueiro e minha avó era da barrica. Toda a família participa", disse.

A diversidade de perfis entre os participantes também marcou o cortejo. A professora de educação física Miraselma Estumano, de 60 anos, participou pela primeira vez no setor de percussão, tocando soalheiro. Ela contou que, por várias vezes, chegou atrasada e perdeu o início dos cortejos anteriores, mas agora conseguiu vivenciar a experiência. “É muito emocionante. Quando toca o metal de instrução para sairmos, não tem explicação”, relatou.

A dona Miraselma Estumano participa pela primeira vez do Arrastão este ano (Ivan Duarte / O Liberal)

A cantora Nazaré Pereira, uma das atrações no palco da Praça Waldemar Henrique, destacou a emoção de retornar ao Arraial. "A troca de corações e de emoções com o público é um prazer enorme. Aqui, a gente quase pega na mão de quem está dançando", afirmou. Ela também relembrou outras apresentações recentes na capital paraense, mas disse que o palco do Pavulagem tem uma energia diferente.

Além das apresentações e da participação popular, o Arraial também promove ações de responsabilidade socioambiental. De acordo com o músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, Júnior Soares, mais de cinco toneladas de resíduos foram retiradas das ruas após o primeiro cortejo deste ano. “Temos uma equipe de mais de 60 pessoas que distribui água aos brincantes e recolhe os resíduos deixados. Com o tema ‘Arraial da Floresta’, buscamos refletir sobre nossas ações e dar exemplo de como conduzir a manifestação nas ruas”, explicou.

Co-fundador do Arraial do Pavulagem, Júnior Soares (Ivan Duarte / O Liberal)

No primeiro domingo de Arrastão, o “reciclômetro” registrou a coleta de mais de 365 quilos de resíduos recicláveis, resultado de um esforço conjunto para garantir um cortejo mais limpo e consciente. Foram recolhidos 120 kg de plástico, 105 kg de papelão, 84 kg de vidro e 58 kg de metal.

A ação é realizada em parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves), reforçando o compromisso do Arraial do Pavulagem em integrar a sustentabilidade ao fazer cultural e conectar o público ao propósito do tema deste ano.

O cortejo é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem com patrocínio da Equatorial Pará e da Lei Semear, através da Fundação Cultural do Pará (FCP). Conta ainda com apoio do Governo do Pará, Secretaria de Cultura do Estado (Secult/PA), Prefeitura de Belém, TV Liberal, Point do Açaí, Ferryboat Amazonas, Sesc (PA), Blois e Oliveira Assessoria Contábil e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves).