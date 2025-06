Grupo Jeito Inocente reencontra fãs em alto estilo em Belém

Para matar a saudade, somente uma grande festa, com gente reunida e aproveitando cada instante do reencontro tão aguardado. Tudo no modo “se divertir”. Esse é o spoiler do que o público de Belém vai encontrar no show que o grupo paraense Jeito Inocente fará na capital paraense, em evento a partir das 15h deste domingo (22), no Bar da Katedral, na rua 28 de Setembro, 1100. Além do grupo, o show vai contar com a presença especial das bandas Nosso Tom e I Love Pagode.

O Jeito Inocente vai fazer uma única apresentação na cidade. Por isso, a animação é de ambas as partes: do próprio grupo e logicamente do público, formado por pessoas de idades variadas. Até porque o que é bom, sempre está no gosto do povo. Ainda mais um povo festeiro que nem o paraense, que não perde a oportunidade de celebrar a vida, que fica melhor ainda com boa música.

É o caso do Jeito Inocente. O grupo é um dos expoentes do pagode, ritmo que explodiu nos anos 90 em diante no Brasil como um todo. Com uma produção meticulosa em disco e, sobretudo, com performances marcantes nos palcos, os rapazes da banda conquistaram uma legião de fãs. Tanto que até hoje são cantados sucessos como “Livre pra Voar”, “Pode me beijar”, “Fã de Carteirinha”, “Valeu”, “Nem Louco” e “Lá em casa”. E o Jeito Inocente volta a Belém em um momento significativo para o grupo. São 19 anos de sucesso em 2025. Em outras palavras, a banda e os fãs já entram no clima dos 20 anos de estrada, a serem completados no ano que vem.

Para se ter uma ideia do sucesso da banda, o vocalista Thiago Rosa e toda a turma do grupo lotavam os shows em Belém. Shows esses marcados, sobretudo, pelo carisma e interpretações do cantor e o entrosamento do grupo, tudo pontuado pela empatia com a plateia.

"Nós também estamos muito ansiosos para rever o público que sempre nos acompanhou na capital paraense. Vai ser uma noite especial", diz o vocalista da banda Thiago Rosa. Essa saudade é provocada, inclusive, pelo próprio sucesso do grupo.

Thiago Rosa não vê a hora de reencontrar o público de Belém (Foto: Divulgação)

Thiago e os novos integrantes da banda se mudaram para Florianópolis (SC), em março de 2023. Ele recebeu o convite de uma produtora musical e decidiu arriscar tudo. Resultado: o Jeito Inocente já é uma das bandas mais requisitadas para shows de pagode em Santa Catarina.

“Além de Florianópolis, já fizemos diversos shows em Balneário Camboriú, Joinville, Itajaí, Blumenau, Tubarão, Praia do Rosa, Imbituba, Jaraguá do Sul, Biguaçu, São José e Palhoça, entre outras cidades e estados do sul que estamos recebendo convites para nos apresentarmos até final deste ano”, comemora Thiago.

A banda é formada atualmente por Thiago Rosa (vocalista); Ricardinho (percussão); Neto (bateria); Alan (cavaquinho); Jânio Miara(contrabaixo), Heltinho (guitarra) e Rogerinho (pandeiro).

Celebração

Sem esconder o entusiasmo em poder se apresentar de novo na capital paraense, Thiago diz que a banda conseguiu conquistar seu espaço em Florianópolis, “mas a gente não via a hora de fazer um show em Belém”. “Também estamos com muita saudade da família e da nossa culinária, que é única", acrescenta.

Entre outros feitos ao longo da carreira, a banda gravou trabalhos com produção musical de Rodriguinho. Em 2006, estourou com o sucesso “Livre pra voar”. Essa música fez com que não só o Pará mas todo o Norte do Brasil passasse a conhecer o grupo, que também fez vários shows no Nordeste.

Acerca da mudança de vida com a transferência do grupo para Florianópolis, Thiago explica: “Além de vir fazer o show, matar a saudade dos nossos fãs, de todo mundo que acompanhou a trajetória da banda inteira durante todos esses 17 anos que a gente morou aqui (em Belém), a gente veio também para rever a família, todos que acompanham o nosso trabalho”.

Somente no Pará, a banda chegou a ter mais de 60 fã-clubes cadastrados. E, então, o show tão aguardado neste domingo é também dedicado a essas pessoas. Thiago Rosa não esconde a gratidão do grupo aos fãs ao longo da trajetória musical do Jeito Inocente. Ele observa que os 19 anos de carreira estão diretamente relacionados às pessoas que sempre compareceram aos shows, mandam mensagens para a banda, ouvem as músicas deles nas plataformas digitais.

Thiago já está no clima da celebração dos 20 anos do grupo em 2026. “Se Deus quiser, com a gravação de um audiovisual intitulado ‘Jeito Inocente – 20 anos, ao vivo, na Amazônia’, a ser gravado em Belém do Pará. Não poderia ser em outro lugar. Nossos 20 anos vai ser um presente que a gente vai querer dar para o nosso público do Pará que tanto fez por nós. Vai ser a gente devolvendo para eles o carinho que tiveram com a gente nesses 20 anos. Vamos começar a projetar desde agora, para no ano que vem a gente estar aqui junto comemorando esses 20 anos de carreira”, destaca o cantor. Desse modo, “o show deste domingo já é o aquecimento já para o ano que vem, para estarmos todos juntos nessa grande festa”, finaliza Thiago.

Serviço:

Show ‘Jeito Inocente - Bar da Katedral’

Única Apresentação

Em 22 de junho de 2025

Evento começando a partir das 15h

Atrações especiais: Nosso Tom e I Love Pagode

No Bar da Katedral, na rua 28 de Setembro, 1100,

no bairro do Reduto

Ingressos: no local e no site Sympla