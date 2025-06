Mariana Rios revela sexo do seu primeiro filho em chá revelação

A atriz Mariana Rios revelou que está à espera de um menino. A artista compartilhou a descoberta do sexo do bebê durante um chá revelação que ocorreu neste sábado (21). Ao lado do noivo, o economista João Luis Diniz D’Avila, e de familiares próximos, Mariana comemorou a descoberta.

“Nosso menino. Entrego sua vida nas mãos de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!”, declarou Mariana, visivelmente emocionada, nas redes sociais.

No chá, uma das interações envolvia crianças segurando balões nas cores rosa e azul. Quando restaram apenas os balões azuis, Mariana confirmou, entre sorrisos e lágrimas: “É menino? É menino?”.

A gravidez vem após um longo tratamento de fertilização — etapa que a artista enfrentou com o objetivo de realizar o sonho da maternidade. A notícia foi anunciada por ela no início da semana, recebendo uma onda de carinho e felicitações de fãs e amigos.

Mariana e João Luis estão juntos desde setembro de 2023.