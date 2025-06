Mariana Rios anuncia gravidez do primeiro filho após longa jornada de tentativas

A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 39 anos, anunciou nesta quinta-feira (19) que está grávida do primeiro filho. A novidade foi revelada em um vídeo emocionante publicado nas redes sociais da artista. O bebê é fruto do relacionamento com o empresário João Luiz Diniz D’Avila, 29 anos.

O anúncio marca a realização de um sonho antigo da atriz, que enfrentou uma longa trajetória até a gravidez. Mariana tentou engravidar por anos, sofreu um aborto em 2020 e passou por mais de quatro tentativas de fertilização in vitro. “Obrigada Deus! Obrigada Jesus! 🙏🏼🩵🥹”, escreveu a artista na legenda da publicação, celebrando a chegada do bebê.

VEJA MAIS

A atriz foi diagnosticada com trombofilia adquirida — uma condição que aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos e pode dificultar a gestação. Em entrevista recente ao podcast Basta Sentir Maternidade, Mariana explicou o processo por trás do diagnóstico da condição, que é caracterizada por uma maior tendência a formar coágulos sanguíneos no corpo.

"Eu tive uma trombofilia adquirida, tive que fazer um exame genético", explicou. "Estou imersa no desejo de me tornar mãe, de engravidar. Lá atrás, quando eu decidi olhar para esse ponto com mais carinho, eu tinha certeza absoluta de que essa jornada seria um pouco mais simples", disse Mariana na época da entrevista.

Mariana e João Luiz Diniz D’Avila estão juntos desde 2023. O empresário é neto do bilionário Abílio Diniz (1936–2024) e filho do cientista político Luiz Felipe D’Avila e de Ana Maria Diniz. O casal ainda não revelou o sexo do bebê.