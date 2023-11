Mariana Rios comemora mudança de endereço após ter casa assaltada

Depois de ter a casa em São Paulo assaltada, Mariana Rios está pronta para recomeçar a vida em um novo endereço. Nas redes sociais, a atriz e apresentadora posou em meio aos móveis embalados antes deles entrarem em um caminhão. E promoveu uma reflexão sobre enxergar novos ciclos.

"Ao fechar um ciclo, imediatamente começamos um outro. Às vezes ficamos tão apegados às nuvens que se formam no céu, que esquecemos de abrir a janela do avião depois da decolagem. Lá no alto, é que observamos o lindo tapete de algodão visto de cima, o céu mais azul do que nunca, o sol irradiando sua beleza. Assim também é a vida! Às vezes transformamos um problema em um céu cheio de nuvens, não enxergando o que está por vir. A plenitude só é sentida por aqueles que não tem medo de alçar voos mais altos, de enfrentar os desafios com a mesma força que a decolagem de um avião exige. Não se contente em olhar somente para um palmo acima do seu eixo. Olhe além! Melhor do que ter medo, é confiar na beleza do desconhecido!", escreveu Mariana.

Mariana Rios teve a casa assaltada no último dia 30 de outubro. Ela morava na Zona Sul de São Paulo e não estava no endereço na hora do ocorrido. Na rede social, ela compartilhou alguns itens que foram roubados e pediu ajuda aos conhecidos que trabalham ou que têm acesso a objetos de luxo para tentar localizá-los.