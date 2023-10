Mariana Rios: saiba quanto foi o seu prejuízo após ter a casa assaltada

A atriz e cantora Mariana Rios viveu momentos de apreensão no último sábado (28/10), em São Paulo, quando teve sua casa invadida por assaltados. Durante o incidente, a artista perdeu vários itens de alto valor. Segundo o Portal Leo Dias, só em bolsas foram mais de R$ 109 mil reais. Além das bolsas, a atriz teve roupas de grifes, joias precisos e uma quantia em dinheiro.



Mariana possuía bolsas das marcas. Da Chanel, o prejuízo foi de mais de R$ 39 mil; da Prada, em R$ 28 mil. Os outros R$ 42 mil foram das demais marcas.A artista compartilhou o drama vivido nos stories em seu perfil no Instagram, escrevendo que alguns itens não foram divulgados por serem peças únicas e enfatizou a singularidade desses itens de alto valor, tornando o incidente ainda mais frustrante.Ela também contou sobre a angústia do momento. "Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho", publicou. "Mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior", concluiu. A polícia de São Paulo segue investigando o caso.