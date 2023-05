Mariana Rios é vista aos beijos com ex de Marina Ruy Barbosa

A apresentadora do 'A Grande Conquista', Mariana Rios, foi fotografada aos beijos com outro ex de Marina Ruy Barbosa, confirmando o romance. Mariana Rios e Guilherme Mussi curtiram juntos a gravação do novo DVD de Edson e Hudson confirmando que estão juntos há alguns meses.

Aos 37 anos, Mariana trocou beijos e abraços carinhosos com o deputado de 40 anos. Os dois ainda protagonizaram conversas ao pé do ouvido em clima de romance. No mês passado, Mariana e Guilherme foram flagrados durante jantares a dois.

Antes de namorar Marina Ruy Barbosa e Mariana Rios, Guilherme foi casado com a apresentadora Rebeca Abravanel, filha número cinco de Silvio Santos, atualmente com Alexandre Pato.

