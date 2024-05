Anitta participa de momento sensual do show de Madonna no Rio

Madonna fez um super show com direito a hits, performances impecáveis, críticas sociais, participações especiais e homenagens. Entre as participações da noite, está a de Anitta, que subiu ao palco para participar do show em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (4). Durante a performance de "Vogue", a funkeira protagonizou uma cena intensa com os bailarinos. Usando um look preto sensual, a cantora carioca segurava duas placas com notas, como se estivesse julgando os bailarinos em um tipo de concurso.

Em certo momento, Madonna puxou Anitta para se sentar em uma cadeira ao seu lado e abriu as pernas da brasileira, assumindo a mesma posição. Logo após, os bailarinos se aproximaram das duas e simularam uma performance sugestiva.

A cena gerou muita discussão nas redes sociais. "Foi absolutamente icônico", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Eu pensei que ela ia começar a cantar", disse outro. "Anitta é um verdadeiro patrimônio cultural deste país", observou um terceiro.

A participação de Anitta no show de despedida da turnê em homenagem aos 40 anos de carreira de Madonna já era aguardada, visto que a cantora costuma convidar artistas locais para suas apresentações.

Além de Anitta, Pabllo Vittar já tinha participação confirmada no show de Madonna neste sábado (4) em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

