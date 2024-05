Conheça Bob, drag queen mestre de cerimônia do show de Madonna no Rio

O ator e dançarino americano Christopher Delmar Caldwell, de 37 anos, conhecido pelo nome artístico Bob The Drag Queen, está acompanhando a cantora Madonna, de 65 anos, na turnê que celebra os 40 anos de sua carreira. Mas afinal, quem é o responsável pelo 'abre alas' do espetáculo da rainha do pop?

No espetáculo "The Celebration Tour", Bob desempenha vários papéis, incluindo ao longo do espetáculo, que vão de anfitrião a dançarino. Recentemente, ele lançou um desafio nas redes sociais para os fãs brasileiros aprenderem a coreografia da música "Give Me All Your Luvin'".

VEJA MAIS

"Rio, estou contando com vocês para aprenderem isso. Se alguém pode aprender, são vocês. Imaginem 1 milhão de pessoas dançando isso", escreveu ele no vídeo compartilhado no Instagram.

A coreografia de "Give Me All Your Luvin'" já foi apresentada anteriormente por Madonna, em colaboração com Nicki Minaj e M.I.A. (que gravaram a música com a rainha do pop para o álbum "MDNA") no intervalo do Superbowl de 2012.

Devido à sua notoriedade como uma das drag queens mais proeminentes da atualidade, Bob foi escolhido para liderar a coreografia na turnê.

Ao longo do show, Madonna revisita diversos momentos importantes de sua carreira, incluindo marcos significativos da história LGBTQIAP+, como a cultura Ballroom, sua relação com drag queens e seus posicionamentos políticos.

Durante a temporada, ela tem se destacado por suas dublagens e performances bem-humoradas. Em 2019, Bob ficou em oitavo lugar em uma lista do site Vulture que apontava as drag queens mais influentes dos Estados Unidos, sendo todas elas participantes do mesmo reality show.