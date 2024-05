Fãs de Madonna batem e jogam no lixo suposto ladrão em Copacabana; assista

O show histórico de Madonna, em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi precedido de uma confusão registrada em vídeo na noite deste sábado (4). Enquanto fãs esperavam pela subida da cantora ao placo, no meio da multidão, um homem que supostamente teria furtado um celular foi agredido e jogado em uma caçamba de lixo por fãs da artista.

O incidente rapidamente ganhou destaque nas mídias sociais, com um vídeo registrando o momento em que o grupo perpetrava as agressões e lançava o suposto ladrão no recipiente. Veja:

Antes mesmo do início oficial do evento, a equipe de segurança já estava em alerta, resultando na detenção de 21 indivíduos suspeitos de envolvimento em atividades criminosas na praia de Copacabana. A maioria das ocorrências está relacionada ao roubo de dispositivos móveis.

Conforme informações divulgadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 3.200 policiais militares e 1.130 guardas municipais foram mobilizados para garantir a segurança do evento, que espera receber uma audiência superior a 1,5 milhão de pessoas.