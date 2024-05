Paraense consegue entrar na área VIP para show de Madonna em Copacabana

A poucos metros de distância de Madonna estará a paraense Karoline Lima, de 27 anos, no show da turnê The Celebration Tour na noite deste sábado (04/05), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Karoline, que é gestora de projetos sociais, se mudou recentemente para a capital carioca e conseguiu um convite para ficar bem em frente ao palco em área reservada para alguns fãs selecionados.

"Eu esto muito ansiosa, é um momento icônico, na minha cabeça é um momento que nunca mais vou viver. O fato de estar aqui é surreal", declarou com exclusividade ao portal OLIBERAL.COM.

Natural de Belém do Pará, Karoline estava na expectativa que os amigos, que trabalham na produção do show de Madonna, conseguissem uma entrada para ela. "Eu tô aqui na área vip da Madonna, ahhhhh!", gritou a jovem ao telefone sem esconder a euforia.

Segundo ela, o convite para fãs comuns de Madonna perto do palco partiu da própria artista. "Tem alguns convidados aqui e fãs que a própria Madonna pediu para colocar na área VIP. Alguns fãs foram chamados para cá, a produção está liberando, e a partir de um amigo meu, ele me colocou", revelou.

Até a tarde deste sábado, Karoline não sabia se conseguiria entrar na área reservada. Mesmo assim, ela chegou para garantir um bom lugar para assistir o show. "Eu estou hospedada em Copacabana e o acesso para cá já está tudo parado. Vim cedo porque se não conseguisse entrar na área VIP queria pegar um bom lugar", declarou.

"Eu sou uma admiradora do trabalho dela", complementa. No seu perfil do Instagram Karoline tem divulgado vários vídeos e fotos do Rio de Janeiro durante os preparativos para o show de Madonna. "Estou fazendo questão de mostrar tudo nas redes sociais para quem não pôde vir de Belém acompanhar esse show", disse.