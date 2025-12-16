Xuxa vem a Belém para a turnê de despedida? Veja o que diz a assessoria

Ao contrário de informações que circulam nas redes sociais nesta terça-feira (16), sobre a possível vinda da turnê de despedida da cantora Xuxa, intitulada “O Último Voo da Nave”, para Belém, a assessoria da produção informou que ainda não há apresentação confirmada na capital paraense. Procurada pelo Grupo Liberal, a equipe da produtora 30ebr, responsável pela turnê, afirmou que, até o momento, existe apenas uma data oficial anunciada.

“Não tem nada confirmado. Somente a data que anunciamos”, informou a assessoria, referindo-se ao show marcado para o dia 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

As vendas gerais de ingressos para o espetáculo tiveram início no último dia 8 de dezembro, por meio do site da Eventim. Os valores variam entre R$ 97,50 (meia-entrada) e R$ 595,00 (inteira), de acordo com o setor escolhido.

Com uma megaestrutura de produção, o espetáculo promete reunir cenários criados especialmente para a turnê especial, com projeções, jogos de luz, efeitos visuais e a participação de personagens da turma da Xuxa que marcaram diferentes gerações.

O roteiro do espetáculo percorrerá diversas fases da carreira da artista, desde a estreia no clássico “Xou da Xuxa”, passando pelos programas ‘Xuxa Park’ e ‘Planeta Xuxa’, pelos sucessos no cinema, como ‘Lua de Cristal’, até chegar à fase do ‘Xuxa Só Para Baixinhos’, projeto que apresentou a cantora a uma nova geração de público infantil.

Xuxa esteve em Belém pela última vez em 1989, quando se apresentou no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, com a turnê “Xou da Xuxa 89”, no dia 1º de outubro. Mais recentemente, em 2022, a artista retornou à capital paraense para participar das gravações finais do reality show “Caravana das Drags”, da plataforma Prime Video.