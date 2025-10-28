Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Xuxa revive momentos nostálgicos ao lado de Angélica e Eliana no 'Criança Esperança 2025'

Estadão Conteúdo
fonte

O trio abriu a noite com uma versão especial de Lua de Cristal, clássico de Xuxa que marcou gerações. ()

Os 40 anos do Criança Esperança reuniram, na noite desta segunda-feira, 27, um dos encontros mais aguardados da televisão brasileira: Xuxa, Angélica e Eliana dividiram o palco e o comando do especial beneficente da TV Globo. Pela primeira vez, as três apresentadoras conduziram juntas o programa, transmitido ao vivo dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

O trio abriu a noite com uma versão especial de Lua de Cristal, clássico de Xuxa que marcou gerações. A performance, embalada por um balé e projeções temáticas, emocionou o público e deu o tom nostálgico do evento. "Estamos juntas de novo, outra vez, nessa festa linda!", disse a eterna Rainha dos Baixinhos, relembrando o sucesso do encontro das três no especial em 2023.

Instagram

Entre os momentos mais marcantes da noite, Xuxa, Angélica e Eliana também prestaram uma homenagem a Renato Aragão, símbolo do Criança Esperança desde a criação da campanha. O humorista, aos 90 anos, foi ovacionado ao subir ao palco e se emocionou com o tributo. "Você, Renato, ensinou para todos nós que ter um amigo na vida é muito bom", declarou Xuxa.

Outro ponto alto foi a participação divertida das três apresentadoras durante o show de Fábio Jr. e Ivete Sangalo. Enquanto o cantor interpretava Enrosca, Xuxa, Angélica e Eliana assumiram o papel de "backvocais" e surpreenderam o público com uma coreografia sincronizada e animada.

A celebração dos 40 anos do Criança Esperança também contou com apresentações de Ivete Sangalo, Belo, Ludmilla e outros artistas, além do tradicional Mesão da Esperança, que reuniu nomes como Cauã Reymond, Sophie Charlotte e Tony Ramos para atender ligações de doadores.

Nas redes sociais, a presença de Xuxa foi um dos assuntos mais comentados da noite. Fãs celebraram o reencontro das apresentadoras e destacaram a emoção da homenagem a Renato Aragão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

CRIANÇA ESPERANÇA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

'As Coelhetes': relembre grupo feminino que marcou o tecnobrega e voltou a bombar nas redes

Hit da banda AR-15 está colocando tecnobrega novamente nos holofotes

28.10.25 23h16

SUCESSO

Bailarinas paraenses levam danças amazônicas para palcos internacionais

Após conquista no Circuito Norte em Dança 2024, grupo se apresenta no Disney Springs, Universal CityWalk e em jogo oficial da NBA

28.10.25 16h31

ASSUMIDOS

Vini Jr pede Virginia em namoro em surpresa romântica; veja fotos

Jogador compartilhou o momento especial em postagem no Instagram mostrando uma surpresa com balões, pétalas e ursos de pelúcia

28.10.25 11h32

RECONHECIMENTO

Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A honraria antecede o lançamento de 'Fafá de Belém, o Musical', que estreia em novembro no Theatro da Paz

27.10.25 20h51

MAIS LIDAS EM CULTURA

adeus

Velório de Lúcia Alves será realizado neste sábado, 26, no Rio de Janeiro

Lúcia morreu aos 76 anos na tarde de quinta-feira, 24, após dez dias internada em estado grave na Casa de Saúde São José

25.04.25 15h55

CULTURA

'As Coelhetes': relembre grupo feminino que marcou o tecnobrega e voltou a bombar nas redes

Hit da banda AR-15 está colocando tecnobrega novamente nos holofotes

28.10.25 23h16

CHÁ DE CANELA

"Quando eu tinha nove anos a minha mãe sumiu. É um mistério", revela Viviane Batidão

O episódio fica disponível nesta terça-feira (03), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal

02.09.24 10h00

Novela turca

'Bahar': Conheça a novela turca que estreia no Brasil; saiba a história e onde assistir

A dizi chega no streaming brasileiro oficialmente neste mês; confira os detalhes

27.06.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda