Avião do Iron Maiden é desmontado e vira peça de colecionador

O icônico Boeing 747-400 que transportou o Iron Maiden durante a turnê The Book of Souls em 2016 foi oficialmente desmontado. A aeronave, que ganhou fama não apenas por carregar a banda, mas também por ser pilotada pelo vocalista Bruce Dickinson, teve sua fuselagem reaproveitada para a criação de peças exclusivas para colecionadores.

A empresa alemã Aviationtag, especializada em reciclagem de aviões, utilizou partes do Ed Force One - nome dado ao avião da banda - para fabricar etiquetas de 8 cm por 3 cm, que podem ser usadas como chaveiros, pingentes ou itens de decoração. A quantidade total de unidades disponíveis não foi divulgada, mas sabe-se que a produção foi limitada para manter o caráter exclusivo da coleção.

Os produtos já estão à venda por 66,66 euros, uma referência direta a The Number of the Beast, um dos maiores sucessos do Iron Maiden. O valor convertido gira em torno de R$ 411.

O Ed Force One foi a terceira aeronave utilizada pela banda em turnês, sendo precedido por modelos Boeing 757-200 em 2008 e em 2010. Nos últimos anos, o Iron Maiden seguiu viajando pelo mundo, mas sem Bruce Dickinson no comando dos voos, já que, aos 65 anos, ele não pode mais pilotar aviões comerciais, conforme regras da International Civil Aviation Organization (ICAO) e da Federal Aviation Administration (FAA).