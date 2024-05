Repórter é mordida por cachorra fantasiada de Madonna durante ao vivo; assista

Durante uma transmissão ao vivo da GloboNews durante a passagem da cantora Madonna pelo Brasil, a repórter Priscilla Moraes foi surpreendida ao ser mordida por uma cachorrinha chamada Nina, fantasiada da diva do pop, na Praia de Copacabana.

A jornalista estava acompanhando a atmosfera entre os fãs da cantora antes do show deste sábado (04). Ao apresentar o animal à audiência, Priscilla foi inesperadamente atacada por Nina, resultando em um ferimento no dedo que começou a sangrar. Após o incidente, a emissora encerrou imediatamente a transmissão.

"Seu Ligeirinho (o tutor de Nina) me disse aqui que ela tem ciúmes dos óculos. Desculpe-me, deixe-me me recompor. Ela não me mordeu porque eu iria machucá-la, mas sim porque eu iria pegar seus óculos. Isso não deveria ter acontecido", expressou Priscilla Moraes, claramente abalada.

O âncora Erick Bang procurou restaurar a calma na situação e encerrou a transmissão ao vivo da jornalista imediatamente após o incidente.

Madonna encerrará sua turnê The Celebration Tour neste sábado (04), com um histórico show na Praia de Copacabana, que será transmitido ao vivo pela TV Globo.