Madonna no Rio: veja a setlist da 'Celebration Tour'

O tão aguardado show da rainha do pop no Rio de Janeiro, acontece neste sábado (4), às 21h45. Denominado 'Celebration Tour', o evento marca os 40 anos de carreira de Madonna e será a última apresentação da turnê pelo mundo, que já passou por Estados Unidos, México e países europeus.

Este será o maior show da turnên da artista, então é possível que o setlist seja ampliado. O que se sabe é que Madonna ficará em torno de duas horas no palco. Os organizadores afirmaram que a apresentação deve ter duas ou três canções a mais.

O show ainda terá participações de artistas brasileiros como Anitta, que não deve cantar com Madonna mas participará do show e Pabllo Vittar, que ao que tudo indica, participará de um momento tradicional da Turnê, onde Madonna monta um time de jurados para avaliar movimentos e performances de bailarinos durante a canção "Vogue".

Veja a possível setlist

1) Nothing Really Matters

2) Everybody

3) Into the Groove

4) Burning Up

5) Open Your Heart

6) Holiday

7) Live to Tell

8) Like a Prayer

9) Erotica

10) Justify My Love

11) Hung Up

12) Bad Girl

13) Vogue

14) Human Nature

15) Crazy For You

16) Die Another Day

17) Don't Tell Me

18) Mother and Father

19) Express Yourself

20)La Isla Bonita

21) Bedtime Story

22) Ray of Light

23) Take a Bow/Rain

24) Like a Virgin

25) Bitch I'm Madonna

26) Celebration