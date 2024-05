VÍDEO: Madonna ensaia de máscara e teria 'lista' de reclamações no Brasil

Madonna subiu ao palco de Copacabana na noite desta quinta-feira (02/05) para testar o som. A cantora foi filmada com uma máscara verde no rosto e um manto preto no corpo cantando a música “Nothing Really Matters”. Internautas compartilharam o momento nas redes sociais.

Madonna teria feito várias reclamações ao chegar no Rio de Janeiro para fazer show no próximo sábado (04/05). De acordo com o portal UOL, funcionários do Hotel Copacabana Palace e da produção informaram que Madonna já reclamou do calor, do sol, e do barulho feito pelos fãs perto do onde está hospedada.

A cantora chegou na última segunda-feira (29) no Brasil. O show integra a The Celebration Tour e ocorrerá em frente ao Copacabana Palace. Muitos fãs estão acampados em frente ao hotel de Madonna. A socialite Narcisa Tamborindeguy chegou a gritar o nome de Madonna por um megafone em apartamento vizinho ao hotel.

Os funcionários relataram que a cantora chegou a fazer algumas exigências, como a inclusão de um tapume na piscina privativa no alto do Copacabana Palace. A medida é para preservar a privacidade e fazer com que os moradores do prédio ao lado não a vissem. "É que ela está se sentindo exposta", detalhou um funcionário não identificado.

Ela estaria evitando até encontrar com funcionários no quarto. Um afinador precisou ajeitar o piano disponível no quarto de Madonna. A cantora se retirou e ficou escondida até o profissional sair. "Ela reclama de tudo, inclusive que não pode olhar muito para ela", afirmou outro profissional.