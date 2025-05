Gracyanne Barbosa surpreende ao anunciar que agora é 'mãe' de bebê reborn

A influenciadora fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa pegou os seguidores de surpresa na noite desta terça-feira (6) ao se declarar para um bebê reborn, boneco hiper-realista que imita com perfeição um recém-nascido. O “filho”, que já ganhou nome — Benício —, foi apresentado nas redes sociais com uma mensagem cheia de emoção.

“Como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar, no começo eu achei estranho. Mas Benício me trouxe felicidade. Te amo, bê!”, escreveu Gracyanne, acompanhando a publicação com foto do boneco feita por Inteligência Artificial. Até mesmo sua irmã, Giovanna Jacobina, comentou surpresa com a novidade.

O que são os bebês reborn?

Os bebês reborn são bonecos confeccionados com materiais especiais para imitar, com impressionante realismo, recém-nascidos humanos. A aparência vai além do visual: eles têm peso, textura de pele, detalhes como veias, rugas, manchas e até cheiro de bebê. São feitos à mão por artistas especializados e podem ser personalizados conforme o desejo do comprador, escolhendo características como cor dos olhos, cabelo, gênero e até o peso.

🍼 O termo “reborn” vem do inglês e significa “renascido”. A origem do conceito remonta à Segunda Guerra Mundial, quando famílias reformavam bonecas antigas para que as crianças tivessem com o que brincar. Com o passar das décadas, a técnica se desenvolveu e se transformou em uma forma de arte e colecionismo.

Além de peças de coleção, os bebês reborn passaram a ser tratados como filhos por muitas pessoas. É comum ver aniversários, batizados simbólicos e passeios em que os bonecos são levados em carrinhos com mamadeiras, roupas de bebê e acessórios diversos. Atualmente, nas redes sociais, também é comum encontrar conteúdos de "parto reborn".