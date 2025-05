Padre Fábio de Melo 'adota' bebê reborn com deficiência; saiba o motivo

Conhecido por sempre compartilhar coisas do dia a dia de sua vida, o padre Fábio de Melo, 54 anos, também foi um dos adeptos na "onda dos bebês reborns", que vem assolando a internet no mês de abril. O religioso compartilhou todo o processo de "adoção" de uma boneca com síndrome de Down quando realizou uma viagem aos Estados Unidos. Saiba mais detalhes a seguir:

A "adoção" ocorreu quando o padre visitou uma maternidade de bonecas reborn nos Estados Unidos. Maternidade essa que é bastante conhecida por proporcionar aos visitantes a experiência lúdica como se estivessem em uma maternidade real, com direito a berçários, "certidões de nascimentos" e cuidados especiais aos bebês reborns que lá estão disponíveis.

Bebê adotada possui síndrome de Down e certidão de nascimento. Reprodução (Redes Sociais)

Entretanto, muito além da "moda do reborn", a atitude do padre nada mais é do que uma homenagem à mãe, Ana Maria de Melo, que morreu em 2021, aos 83 anos. O religioso tinha o costume de presentear a genitora com bonecas e "batizou a filha" com o nome da mãe falecida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)