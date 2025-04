VÍDEO: parto realista de bebê reborn viraliza nas redes sociais e divide opiniões

Um novo tipo de conteúdo vem chamando atenção e dividindo opiniões nas redes sociais: o chamado parto reborn. Os vídeos, que mostram o nascimento de bonecas ultrarrealistas feitas de silicone, estão viralizando na internet e revelam um universo já consolidado entre influenciadoras e colecionadoras que vivem a experiência da maternidade com os chamados bebês reborn.

No vídeo que ganhou repercussão nos últimos dias, uma “parteira” aparece cortando um plástico transparente com bisturi, simulando uma placenta, até extrair a boneca reborn, acompanhada de um líquido e, em alguns casos, um cordão umbilical falso.

Para aumentar o realismo da cena, algumas influenciadoras ainda adicionam sons de choro de bebê ao fundo. O vídeo já acumula milhões de visualizações nas redes sociais e gerou uma onda de curiosidade.

Os bebês reborn são bonecos produzidos artesanalmente, com características que imitam com precisão um recém-nascido, desde a textura da pele até detalhes como veias e expressões faciais.

Em perfis no TikTok, Instagram e YouTube, mulheres compartilham rotinas com os bonecos como se fossem filhos: trocam fraldas, dão mamadeiras, passeiam com carrinhos e organizam encontros entre “mães reborn”. Recentemente, um desses encontros também viralizou, com dezenas de mulheres levando suas bonecas para um parque, com direito a acessórios como bolsas de maternidade, chupetas e cobertores.

O que são os bebês reborn?

Os bebês reborn são bonecos confeccionados com materiais especiais para imitar, com impressionante realismo, recém-nascidos humanos. A aparência vai além do visual: eles têm peso, textura de pele, detalhes como veias, rugas, manchas e até cheiro de bebê. São feitos à mão por artistas especializados e podem ser personalizados conforme o desejo do comprador, escolhendo características como cor dos olhos, cabelo, gênero e até o peso.

🍼 O termo “reborn” vem do inglês e significa “renascido”. A origem do conceito remonta à Segunda Guerra Mundial, quando famílias reformavam bonecas antigas para que as crianças tivessem com o que brincar. Com o passar das décadas, a técnica se desenvolveu e se transformou em uma forma de arte e colecionismo.

Além de peças de coleção, os bebês reborn passaram a ser tratados como filhos por muitas pessoas. É comum ver aniversários, batizados simbólicos e passeios em que os bonecos são levados em carrinhos com mamadeiras, roupas de bebê e acessórios diversos. Atualmente, nas redes sociais, também é comum encontrar conteúdos de "pets reborn".