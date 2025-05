Vídeo: 'Apavorada', diz Nicole Bahls após ganhar porco reborn

Após o encontro das mães de bebês reborn e até mesmo o padre Fábio de Melo adotar uma boneca reborn com síndrome de Down, Nicole Bahls decidiu também "aderir" à onda do momento, mas, de uma forma surpreendente: A ex-panicat apareceu em vídeo com uma versão animal, mais especificamente, um porco e disse estar "apavorada" com o objeto.

O registro foi compartilhado pela ex-Panicat na segunda-feira (28) e repercutiu nas redes sociais. Nos braços de Nicole, está uma boneca com o rosto de um porco e até mesmo os pelinhos do animal. Na gravação, ela apresenta o “filhote” para os diversos porcos criados na fazenda dela. "Rainha, vem ver o neném! Aqui! Vem com a mamãe", diz Bahls a um dos porquinhos.

Apesar do espanto inicial, a influencer agradeceu o presente e elogiou Bruna Graciotto, responsável por desenvolver o animal de plástico.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.)