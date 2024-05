Ivete sai da Globo e deve ser substituída por Eliana em reality

Titular do Pipoca da Ivete e do The Masked Singer Brasil, ambos programas da Globo, Ivete Sangalo fará uma pausa na carreira de apresentadora e deixará as atrações. A artista vai se dedicar totalmente à música.

A cantora revelou a decisão no evento Marketing Network Brasil, promovido pelo Meio e Mensagem na Praia do Forte, na Bahia: "O tempo que o programa demanda é muito grande, e nesse momento da minha vida quero estar mais presente em casa".

VEJA MAIS

Segundo o jornal O Tempo, a Globo já tem uma sucessora em vista: Eliana.

A loira, que deixa o SBT até o final do mês, deve comandar o The Masked Singer em 2025, quando a atração voltará ao ar. Caso a decisão se concretize, Eliana vai trabalhar diretamente com o marido, Adriano Ricco, que é diretor do programa.