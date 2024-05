Antes mesmo de deixar o SBT oficialmente, Eliana já acerta data para voltar à emissora

Com o contrato para ser finalizado em junho deste ano, Eliana Michaelichen ainda nem se despediu oficialmente do SBT, mas já tem data para retornar. A apresentadora volta aos estúdios do Complexo Anhanguera em 8 e 9 de novembro, para mais uma edição do Teleton.

A participação de Eliana na transmissão beneficente já estava confirmada desde o dia 1º de abril, logo quando o SBT anunciou o fim da parceria com a apresentadora. Na ocasião, a emissora informou que a decisão tinha sido tomada "de forma mútua e amigável" e que a loira estaria na edição 2024 do Teleton.

"Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora. Tanto é que continuará sendo madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD", dizia o comunicado.