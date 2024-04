Bombeiro do programa Eliana vende pelos do sovaco por R$ 1 mil

O "bombeiro gato” que faz sucesso no palco da Eliana e nas plataformas de conteúdo adulto, Yuri Bonotto revelou um pedido inusitado de um fã: vender alguns pelos da axila por R$ 1 mil. Bonotto compartilhou uma foto com o braço levantado e se surpreendeu com a resposta do internauta.

“Nossa que delícia esses pelos no sovaco! Se eu te mandar mil reais você corta um pedaço e me manda?”, disse o seguidor. O influencer ainda fez uma enquete pedindo a opinião dos fãs, que mostrou que 75% era a favor da venda.

Bonotto ainda pediu opinião da esposa, Leoni Escobar, que o aconselhou a vender e declarou enviar até a unha se quisessem. Depois, ele mostrou o comprovante do Pix, cortou parte dos pelos usando apenas uma cueca e disse que vai enviar tudo na segunda-feira (29).