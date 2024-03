Eliana posta foto rara com o marido e os dois filhos em Miami

Eliana fez uma aparição rara com a família completa na noite da última quarta-feira, 27, ao curtir uma partida no Miami Open, torneio de tênis que rola na cidade da Flórida, nos Estados Unidos.

Eliana ao lado da família (Foto: Instagram @eliana)

A artista, sempre discreta na vida pessoal, postou foto e vídeos com o marido, o diretor de TV Adriano Ricco e os dois filhos: Arthur, de 12 anos (filho dela com o produtor João Marcelo Bôscolli) e Manuela, de 6, sua filha com Ricco.

A viagem de Eliana vem após um acontecimento triste na vida da família: a morte do pai, de 92 anos, no último dia 18. O quadro de saúde do pai da apresentadora estava debilitado desde agosto de 2022, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

"Pai, obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos. Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o ultimo instante", escreveu ela. "Pai pode deixar que daqui pra frente, como o senhor sempre dizia, “só alegria”. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade", finalizou.