Aos 50 anos, Eliana exibe abdômen 'trincado' em foto de biquíni

A apresentadora Eliana, de 50 anos, surpreendeu os seguidores ao exibir sua silhueta em uma foto publicada no Instagram na quinta-feira (2). Na imagem, a loira aparece com um biquíni estampado na frente do espelho.

Eliana, que é mãe de dois filhos, Arthur, de 12 anos, e Manuela, de 6 anos, chamou atenção não só pela jovialidade como pelo abdômen torneado. A apresentadora ainda estava com um robe e faixa na cabeça combinando. A publicação foi feita em seus stories.

Os fãs da apresentadora elogiaram sua boa forma em comentários na internet. "Que corpão, Eliana!", disse uma internauta. "Espero chegar aos 50 com essa barriga trincada", disse outra.

Eliana é conhecida por compartilhar sua rotina de exercícios físicos. A apresentadora já revelou que pratica musculação, pilates e ioga.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)