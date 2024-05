Alane Dias dubla cena de 'O Auto da Compadecida' e recebe elogios: 'Atriz perfeita'

Alane Dias surpreendeu os seguidores e ganhou muitos elogios nesta sexta-feira (24) ao dublar uma cena do filme "O Auto da Compadecida", no Instagram. Em um vídeo publicado nos stories, a paraense recriou o famoso trecho em que Rosinha (Virgínia Cavendish) ganha joias de presente de Chicó, interpretado por Selton Mello.

No trecho publicado, a artista segura uma joia, assim como Rosinha, e interpreta a cena em que os dois personagens se encontram e Chicó tenta convencer a amada de que é merecedor do seu amor. A mãe de Alane, Aline Dias, a cantora Valéria Paiva, e vários seguidores da influenciadora elogiaram a performance no vídeo.

"Ai, muito maravilhosa! Você vai brilhar tanto ainda nas telinhas e telonas!", "o olhar de atriz, incorporando o papel" e "doida para ver você atuando, menina. E colocando toda essa beleza natural para jogo", foram alguns dos elogios que Alane recebeu nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que a ex-BBB dubla cenas do clássico filme brasileiro. Em outros vídeos postados antes de participar do reality global, Alane já recriou cenas de Dorinha, entre elas, uma conversa da personagem com o padre da cidade e, em outra, quando a esposa de Eurico (Diogo Vilela) tenta seduzir Chicó.

Confira a cena original:

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)