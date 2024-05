Alane Dias fala de amizade com Davi após o BBB 24: 'Mora no meu coração'; ouça

Alane Dias tirou um tempo para conversar com os fãs e responder aos questionamentos dos seguidores em seu perfil oficial no X, antigo Twitter. Em determinado momento, a paraense foi questionada sobre a amizade entre a paraense com Davi Brito após o BBB 24.

Vale lembrar, que dentro do programa eles tinha uma relação de amizade e carinho.

Alane confessou que eles conversam bastante por ligação: “A gente se fala de vídeo quase sempre, então a gente não se vê pessoalmente, mas é um amigo que mora no meu coração. O que o programa uniu, não se separa facilmente”, declarou.

Ela também ressaltou a importância do baiano em sua trajetória no programa. “Fizemos laços muito fortes lá. A gente precisa muito um do outro, principalmente Davi que me dava muitos conselhos, foi uma pessoa essencial na minha trajetória”, finalizou.