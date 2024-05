VÍDEO: Alane Dias revela em entrevista que não beijou famosos, só pessoas repetidas no pós BBB 24

A paraense Alane Dias revelou que valorizou 'ficadas' após sair do BBB 24, com pessoas que já tinha ficado antes do programa. Durante a sua participação no Pod Delas, nessa terça-feira (21), atriz falou sobre ter beijado pessoas antigas.

Sem revelar a quantidade de beijous ou ficadas, ela só revelou que o escolhido ou os escolhidos, não são de Belém e nem de São Paulo.

Para quem não lembra, antes de entrar no reality, Alane vivia um romance com o cantor Denis Pinhoti. Porém, ele é paulista.

"Estou solteira", disse a bailarina.

Alane contou ainda que ama se apaixonar e disse que ainda não pegou nenhum famoso após o BBB 24.

"Já beijei na boca depois do programa, mas não beijei ninguém novo, só pessoas de antes", revelou.

"Não fiquei com ninguém que eu nunca tenha ficado", finalizou.