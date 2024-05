Anitta revela que só quer namorados ricos: 'Cansei de sustentar homens'

Anitta, que está vivendo um affair com Peso Pluma, mostrou que está cada vez mais exigente quando o assunto são homens. A cantora mandou a real durante um papo no "All Star", do RuPaul’s Drag Race, e contou o que exige deles para se relacionar agora.

“Procuro um homem que ganhe a mesma coisa ou mais dinheiro que eu, porque eu cansei de sustentar homens”, disparou. As apresentadoras do programa riram e uma delas comentou a afirmação. “Boa sorte com isso”, desejou.

Anitta falou ainda sobre o romance com o rapper Peso Pluma. De acordo com ela, a relação deles é sem “rótulos”. “Nós nos amamos muito e acredito que é isso o que importa. As pessoas têm muito a necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas eu gosto de viver a vida e ver o que rola”, disse a Girl From Rio.