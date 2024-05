Rock The Mountain 2024: Anitta é anunciada no festival; confira line-up

O festival Rock The Mountain 2024 anunciou, nessa quarta-feira, 22, a cantora Anitta como atração. No line-up também estão presentes Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Joelma, Nando Reis, Mart’nália e outros artistas. O evento ocorre em Petrópolis, Rio de Janeiro, nos dias 9, 10, 16 e 17 de novembro.

No Instagram, o Rock The Mountain chamou Anitta de “maior artista do país em atividade”. Ao festival, a cantora disse que o evento é “em meio à natureza, que preza pela diversidade, sustentabilidade, com valor de ingressos justo e valorizando os artistas nacionais”. Fãs da artista comemoraram o anúncio nos comentários.

Entre os mais de 50 artistas anunciados para o festival, estão Matuê, Pabllo Vittar, Letrux, Nação Zumbi e Preta Gil. Segundo o Rock The Mountain, todos do line-up apresentarão nos dois finais de semana. Até o momento, 62% dos ingressos para o festival já foram vendidos.

Os passaportes para o Rock The Mountain 2024 estão no 7º lote de vendas do primeiro final de semana e no 8º lote do segundo final de semana. Para os dias 9 e 10 de novembro, as entradas variam entre R$ 714,00 (inteira) e R$ 359,00 (meia) - confira aqui. Os valores para os dias 16 e 17 de novembro estão mais altos, sendo R$ 734,00 (inteira) e R$ 369,00 (meia) - confira aqui.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)