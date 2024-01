Joelma é anunciada como atração do Rock The Mountain na região serrana do Rio de Janeiro

A cantora Joelma será uma das atrações de um dos festivais de maior repercussão no Brasil, o Rock The Mountain. A lista com o line-up da edição de 2024 foi divulgada com vários artistas nacionais e a paraense é uma delas. O festival ocorre nos dias 09 e 10, 16 e 17 de novembro, em Itaipava e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Joelma, O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo), Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, CPM 22 e Nação Zumbi se dividem entre os três palcos do RTM: Floresta, Estrela e Mangolab.

O line-up completo conta com Seu Jorge, Planet Hemp, Nando Reis, Matuê, Mart’nália, Letrux, Preta Gil, Mahmundi, Céu (com Baile Reggae), MV Bill, Buchecha, Bonde do Tigrão, Attooxxa, Ed Motta, Urias, Papatinho, Larinhx convida Deize Tigrona, MC Carol e Ebony, Boogarins, Juliana Linhares, Josyara, Ana Frango Elétrico, Bebé Convida Bruno Berle, Maieme, Mãeana (canta João Gomes), Duda Brach, Os Garotin, Bela Ciavatta, Amaro Freitas e Zé Manoel (canta Clube da Esquina), Nova Orquestra com participação de Clara Buarque, DJ Marlboro, e outros.

Serviço: ROCK THE MOUNTAIN 2024

Datas: 09 e 10, 16 e 17 de novembro

Local: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes - Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro