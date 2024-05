Esposa de ex-Paysandu é alvo de ameaças após caso do jogador com Viviane Araújo

Nesta quinta-feira (2), a judoca Caroline Furlan, esposa do jogador de futebol Radamés Furlan, ex-jogador do Paysandu, compartilhou em seus Stories do Instagram que está enfrentando acusações e ameaças após o marido revelar um caso com Viviane Araujo enquanto ainda era casado com o cantor Belo.

"Bom dia! Bloqueados e denunciados pelas falsas acusações e ameaças! Os mais graves responderão judicialmente! É assim que funciona! Simples assim... e vida que segue!", escreveu Caroline usando um print que mostra que ela já havia feito 221 denúncias.

A publicação foi feita nos Stories do Instagram da judoca nesta quinta-feira (02) (Instagram/@carolinefurlan86)

O relacionamento extraconjugal entre Radamés e Viviane durou dois anos antes de ser publicamente reconhecido, e veio à tona durante a separação de Belo e Gracyanne Barbosa, que estavam juntos há 16 anos. O episódio também envolveu um romance da musa fitness com um personal trainer.