Radamés afirma que foi pivô da separação de Belo e Viviane, diz colunista

O capítulo envolvendo o cantor Belo e seus ex-relacionamentos ganhou um novo desfecho nesta segunda-feira (29). Segundo informações obtidas com exclusividade pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ex A Fazenda Radamés Furlan manteve um caso extraconjugal com a atriz e dançarina Viviane Araújo, enquanto ela ainda estava casada com o pagodeiro.

Segundo a colunista, uma fonte revelou que Viviane terminou com Belo por conta do envolvimento que tinha com o ex-jogador. Além disso, a mesma fonte afirmou que Gracyanne Barbosa não foi a causa da separação entre Belo e a rainha de bateria do Salgueiro. Isso porque a atriz terminou o relacionamento para poder assumir publicamente seu romance com Radamés.

A jornalista Fábia Oliveira revelou, ainda, que Radamés confirmou o episódio e disse que conheceu Viviane no final de 2005, na gravação de um programa apresentado por Gugu Liberato, e que desde então passaram a se falar com frequência até começarem a se relacionar. Viviane Araújo terminou o casamento com o cantor em 2007.

VEJA MAIS

“Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública”, frisou.

“Eu sempre saí como culpado, eu sempre saí como o filho da puta da história. Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome [na separação de Belo e Gracyanne], me sinto no direito de contar a verdade”.

Radamés destacou ainda que gostaria de mostrar a sua versão e o seu lado na separação de Belo e Viviane Araújo. “Não sei se ela traiu [o Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar”, concluiu.

Gracyanne Barbosa, que foi apontada como pivô do término da relação entre Belo e Viviane Araújo, havia pontuado que não era verdade e que ambos mantinham relações fora do casamento. “Tinha muito mais gente nessa história e nenhum dos dois foi santo. Os dois [Belo e Viviane] erraram, o amor já tinha acabado. E eu apareci muito depois disso tudo”, explicou a ex-dançarina ao UOL em 2020.