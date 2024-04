Após suposta ‘traição’, Belo confirma fim do casamento com Gracyanne Barbosa

Belo quebrou o silêncio e decidiu confirmar que não está mais com Gracyanne Barbosa, com quem tinha 16 anos de união. Ao O Globo, o pagodeiro afirmou que “não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal”, alegando que está focado em sua carreira. O motivo do término seria o desgaste da relação.

Segundo Gracyanne, “o amor entre o casal não acabou”, mas confirmou também o fim do casamento. O colunista Leo Dias chegou a publicar em suas redes sociais que a influencer fitness já, inclusive, teria começado um novo relacionamento. O affair seria um personal trainer que frequentava a mesma academia que Barbosa. No entanto, ela não se pronunciou sobre o assunto.

Conhecidos como 'casal tudão', os dois estavam juntos desde 2007, quando Gracyanne ainda era dançarina do grupo Tchakabum, e foi apontada como pivô da separação de Belo com Viviane Araujo na época. O ex-casal trocou alianças em uma cerimônia comandada por Padre Marcelo Rossi.

Nas redes sociais, a última foto publicada da dupla foi no dia 26 de dezembro, quando compartilham uma foto em um helicóptero antes de pousarem no cruzeiro do jogador Neymar. Ser feliz em família é o que me completa. Meu amor tudão, vamos com tudo", escreveu Belo em seu Instagram.