Belo e Gracyanne estão separados há mais de 8 meses segundo colunista

Belo e Gracyanne não formam mais um casal! Após 16 anos de relacionamento, a união chegou ao fim. A informação é da coluna Splash, do UOL.

De acordo com a publicação, os dois terminaram há mais de 8 meses.

Mesmo com o um fim definitivo da relação, Belo e Gracy seguem vivendo na mesma casa. Além dos dois, outras pessoas moram lá. Porém, o cantor já prepara a mudança para uma nova residência no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

Há alguns meses, os dois já não usam mais alianças. Inclusive, os fãs de Belo notaram que o cantor estava sem o anel.

O motivo no término aconteceu por conta um desgaste na relação, no entanto, eles seguem amigos, e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.

Porém, nas redes sociais eles ainda aparecem juntos.

Procurados pela coluna, Belo e Gracyanne ainda não comentaram sobre o fim da relação.