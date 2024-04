De traição a dívidas: relembre os altos e baixos do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa

Depois de 16 anos de união, Belo e Gracyanne Barbosa não estão mais juntos. Segundo o jornalista, Lucas Pasin, o término foi motivado por desgastes no casamento, porém eles ainda convivem na mesma casa. Mesmo com tantos comentários, o casal teve a preferência pelo sigilo e preferiram não se posicionar sobre a polêmica. Mas essa não é a primeira vez que o romance do casal vive altos e baixos. Relembre alguns momentos do relacionamento de Belo e Gracyanne Barbosa.

Traição

Belo e Viviane Araujo mantiveram um relacionamento por 9 anos e há boatos de que o pivô do término do casal teria sido a Gracyanne Barbosa. Ao perguntarem se realmente houve traição no relacionamento, no programa fofocalizando, o cantor negou qualquer envolvimento com a modelo de fisicuturismo. “A Gracyanne não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane Araújo. Traí ela, sim, com outra mulher, mas não é a Gracyanne", disse ele.

Nas redes sociais, a troca de traição não passou despercebida. Muitos internautas expressaram a opinião.

"Viviane Araújo vendo o belo sendo corno", fala Yuri Ribeiro no X. Além disso, os internautas falaram de como o "karma" do relacionamento com a viviane aconteceu.

Crise no casamento

Em janeiro de 2016, Belo e Gracyanne foram flagrados tendo uma discussão em uma academia no Rio de Janeiro. Segundo o jornal Extra, o pagodeiro estaria com ciúmes por a esposa ter jantado com outra pessoa. Belo teria se alterado e gritando com Gracyanne. Na época, a publicação ainda afirmou que pessoas que testemunharam o barraco viram a influenciadora gritar: “Então vamos terminar o casamento!”.

Dívidas

Segundo o colunista, Leo dias, o casal não repassou o valor do pagamento da cirurgia feita por Terezinha Pires, mãe do cantor, que foi mordida pelo cachorro da família. “Ela chegou de capuz e muito agasalhada, e o Thor não a reconheceu. Avançou, deu uma mordida na perna e soltou assim que ela falou com ele”, disse Gracyanne para o portal IstoÉ.

Gravidez

Em 2023, a musa fitness falou sobre o desejo de aumentar a família e engravidar. Com 40 anos, Gracyanne disse que o desejo de ser mãe continua existindo, porém, está nela de uma forma que aparenta menos urgência. “Já fiz muito planos, ficava pensando em datas, depois entendi que tudo acontece no tempo de Deus, entreguei a Ele esse momento especial e sei que vai acontecer quando ele quiser”, disse a morena para o site Gshow.

Fotos Picantes

Gracyanne Barbosa e Belo sempre surpreenderam os seguidores ao postar fotos picantes nas redes sociais. Em 2020, eles fizeram um ensaio sensual de Natal. No clique, a morena optou por um biquíni fio-dental de camurça. Veja a postagem no instagram:

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)