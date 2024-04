Belo se muda para mansão após separação de Gracyanne Barbosa

Após o anúncio da separação com Gracyanne Barbosa, o cantor Belo se mudou para uma mansão avaliada em R$ 10 milhões, no Rio de Janeiro.

Na última terça-feira (23), os pertences do cantor foram retirados da casa onde ele vivia com a ex-dançarina, segundo o portal do colunista Leo Dias.

De acordo com o processo de divórcio, a antiga residência do ex-casal, na Barra da Tijuca, localizada na zona oeste do Rio, ficará com Gracyanne Barbosa.

Conforme o portal O Tempo, o pagodeiro havia saído de casa na semana passada e avisou aos funcionários que a mudança seria temporária e que estaria dando um tempo para o casal repensar o relacionamento. O anúncio da separação do casal foi feito na última quinta-feira (18).