Belo chora no palco ao cantar em primeiro show após separação: ‘Não aceito a decisão’

Com emoções à flor da pele, Belo não conseguiu segurar o choro ao cantar a música “Reinventar” no primeiro show da turnê do Soweto, que acontece na noite desta sexta-feira (19). A apresentação ocorre um dia após vir à tona a notícia da separação do pagodeiro e Gracyanne Barbosa, após 16 anos juntos.

VEJA MAIS

Durante a apresentação, o vocalista do Soweto tentou iniciar a música, porém, não conseguiu segurar as lágrimas. Foi ao cantar o começo da letra, onde fala sobre a separação de um casal e a decisão do outro em partir, que o cantor desabou. Emocionado, Belo vagou pelo palco buscando se recompor. “Nem ele aguenta as próprias músicas. É muito forte”, comentou um seguidor.

Assista ao vídeo:

O casal pôs um ponto final na relação, mas, os sinais de crise já vinham se manifestando ao longo dos últimos quatro anos, como foi antecipado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

O cantor, que até então havia se reservado o direito de não se manifestar, deu uma entrevista ao colunista Léo Dias e falou sobre a separação. "Muito triste. Estou realmente muito triste com tudo isso que estão fazendo", disse. Belo lamentou os acontecimentos recentes, mas deixou no ar uma frase que soou como esperança para os fãs do casal: "Deus sabe de todas as coisas".

Antes disso, Gracyanne já havia prestado uma homenagem ao ex-marido. "São 16 anos de uma história de amor, repleta de altos e baixos, desafios, acertos, erros e conquistas. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo, no qual ele está muito dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!".

Gracyanne aproveitou para agradecer aos fãs pelo apoio após o anúncio da separação. "Obrigada a todos pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O amor não acabou! E se existe amor, pode existir recomeço, né? Às vezes, só precisamos de um tempo para colocar a vida, o coração e os pensamentos 'em dia'".