Belo mantinha relação estreita com cafetina, afirma colunista

Após o anúncio do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, que viralizou nesta quinta-feira (18/04), a colunista Fábia Oliveira revelou que o cantor contratava profissionais agenciadas por uma cafetina bastante conhecida no meio dos jogadores de futebol e pagodeiros para fazerem presença em seus shows.

De acordo com a colunista, durante o Carnaval deste ano, Belo teria contratado 10 acompanhantes por meio da cafetina para estarem presentes em um dos camarotes da Sapucaí, no Rio de Janeiro. O cantor, juntamente com outros amigos, teria contribuído financeiramente para o pagamento das presenças.

Fábia Oliveira também relatou que uma ex-participante do programa "A Grande Conquista", da Record TV, teria sido agenciada pela mesma cafetina para comparecer aos shows do cantor. Segundo a jornalista, essa mulher, que fazia parte do elenco do programa, também trabalha como profissional do sexo.

A colunista afirmou ainda que a cafetina mantinha uma amizade próxima com Belo e que o cantor já teria mencionado o nome dela durante uma de suas apresentações. Além disso, quando Gracyanne acompanhava Belo em shows no Rio de Janeiro, ele proibia a amiga de levar as profissionais para o evento.

Fábia Oliveira também revelou em sua coluna que Belo se humilhava no relacionamento com a musa fitness e não aceitava a separação. Sempre que havia brigas ou traições por parte da esposa, ele corria atrás dela até mesmo por mensagens no Instagram. Segundo a jornalista, o casal já enfrentava uma crise há 4 anos, com Gracyanne traindo Belo e ele perdoando repetidamente. No entanto, a situação se tornou insustentável, pois mesmo após tentativas de Gracyanne de provocar o divórcio, ela não conseguia se desvincular da relação e acabava cedendo à reconciliação.

A fonte da jornalista também assegurou que o pagodeiro mantinha outras relações extraconjugais, mas Gracyanne não parecia se importar com isso.