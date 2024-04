Relembre os casos de traição no mundo dos famosos; confira a lista

No universo das celebridades, a vida pessoal frequentemente se torna tão pública quanto suas carreiras. No Brasil, não é raro que relacionamentos e rompimentos de artistas dominem as manchetes, especialmente quando envolvem traições. Na última quinta-feira (18), por exemplo, houve o anúncio de separação do casal Gracyanne e Belo, após 16 anos, e a traição - por parte da musa fitness com o próprio personal. Relembre aqui outros famosos que também passaram por momentos difíceis e romperam o relacionamento após infidelidade do parceiro(a).

Preta Gil

A cantora Preta Gil confessou que foi traída pelo então marido Rodrigo Godoy em 2023. O parceiro vivia um relacionamento paralelo com stylist e ex-amiga da cantora Ingrid Lima há 7 meses. Na época, Preta estava na UTI durante tratamento de um câncer.

“Contrariando a tudo e a todos, resolvi me separar do meu marido na UTI. Quase morri. Não posso deixar um homem voltar para dentro da minha vida e continuar me tratando do jeito que ele estava me tratando”, disse ela, em matéria para o UOL.

Luisa Sonza

A cantora Luisa Sonza, de 23 anos, viveu um processo de infidelidade no ano passado. A artista chegou se envolver amorosamente com Chico Moedas, mas terminou o romance após descobrir a traição. Na época, Luisa havia feito uma música ao amado e chegou a cancelar o lançamento de um álbum, por acusação de marketing em meio ao momento de tristeza.

“Eu fico abismada com a capacidade das pessoas de achar que isso possa ser algo que eu planejei ou que eu gostaria pra mim. Jamais seria algo planejado. Neste momento não é bom estar falando de novo da minha vida pessoal, sendo que estava tudo lindo, eu não precisava de marketing nenhum”, disse ela.

Maira Cardi

A coach fitness Maíra Cardi teve um relacionamento de altos e baixos com o cantor e ator Arthur Aguiar. Ao todo, foram 16 traições desde o casamento em 2017. O ator chegou a ser perdoado várias vezes, mas o fim definitivo do casal aconteceu em outubro de 2022, após a influenciadora descobrir vários casos extraconjugais.

Ana Hickmann

No início do ano, o ex-marido de Ana Hickman, Alexandre Correa, acusou a apresentadora de o ter traído com o comunicador Eduardo Guedes. Segundo Alexandre, a apresentadora teria pensado em tudo e disse que ela foi instruída a não falar nada sobre o envolvimento com outra pessoa.

“Ana Hickmann premeditou tudo. Foi profissionalmente instruída a fazer isso […] Eu tenho absoluta certeza que agora fecha toda essa conta com o Eduardo Guedes. E que fique claro, eu não tenho nada contra o casal. Eu sou corno também, esse título ninguém me tira”, iniciou o empresário, sendo sarcástico.

Neymar

Neymar traiu a ex-namorada, Bruna Biancardi, enquanto a modelo estava grávida da filha, Mavie. O relacionamento do casal iniciou em 2022 e durou alguns meses, até surgiram acusações de que o jogador tinha sido infiel em vários momentos durante o romance.Na época, o jogador também chegou a pedir desculpas pelo ato.

“Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas preciso de você na nossa vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado”, disse na época.

Joelma e Ximbinha

Além da traição, a cantora paraense Joelma também foi vítima de agressões e violências durante o relacionamento, o guitarrista Ximbinha. Após muitas brigas, os dois seguiram carreira solo e não se falam mais. Atualmente, o cantor é casado com Karen Kethlen e mora na casa onde viveu com Joelma, no Pará. Karen é apontada como pivô da separação dos artistas paraenses.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)