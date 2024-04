Gracyanne chora ao falar sobre o fim do casamento com Belo: "Foi falta de cuidado"

Na tarde desta quarta-feira (24), Gracyanne Barbosa abriu o coração ao responder algumas perguntas feitas por seguidores no Instagram. A musa fitness falou sobre o fim do relacionamento com o cantor Belo e não conteve as lágrimas.

A ex do pagodeiro afirmou estar confortável em falar sobre o assunto por conta da "onda de carinho" que vem recebendo de seus seguidores, e revelou estar arrependida de não tentar salvar a relação com o cantor.

“Ninguém casa para separar. Eu não me arrependo do fim do relacionamento, eu me arrependo de ter deixado. De não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, brigado, cuidado, dado atenção…”, confessou.

A modelo ainda disse que deixou seu orgulho falar mais alto e, muitas vezes, preferiu não conversar com Belo sobre estar se sentindo deixada de lado: “Me arrependo de não ter procurado uma terapia, de não ter conversado mais”.

E ela completou, reforçando que o fim não foi por falta de amor. “Foi falta de cuidado. A gente, como casal, não conseguia estar juntos, ter um momento a sós”, disse Gracyanne.

Ela fez questão de esclarecer a verdade e explicou que o casal já estava separado. Os dois vinham enfrentando uma séria crise no relacionamento, que durou 15 anos. “Nós estávamos em uma crise, na prática, completamente separados. Não tínhamos coragem de decidir quem é que ia sair de casa”, explicou.

Ainda de acordo com ela, os dois apenas estavam dividindo a mesma casa para evitar que o assunto se repercutisse na imprensa e atrapalhasse a carreira de Belo.

Gracyanne ainda se emocionou ao ver que muitos de seus seguidores torciam por uma reconciliação. “Tem muitas mensagens assim. Uma coisa que eu nem esperava, eu estava esperando mais o julgamento”, disse entre lágrimas. “Eu sei que vocês querem ver a gente bem”, completou, já com a voz embargada.

Confira abaixo o momento do desabafo: