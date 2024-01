BBB24: Isabelle Nogueira dança hit de Joelma na casa e deixa brothers de 'boca aberta'

A sister amazonense Isabelle Nogueira deixou as colegas de confinamento do BBB 24 de boca aberta ao performar o hit da cantora Joelma, "Voando pro Pará”. A cunhã poranga do Boi Garantido impressionou com a desenvoltura na tarde desta terça-feira (09).

Isabelle dançou a coreografia da música de Joelma, no jardim da casa, enquanto algumas participantes admiravam de longe e elogiavam a desenvoltura e beleza da participante.

Assista ao momento:

Quem é Isabelle?

Isabelle tem 31 anos e é dançarina. A jornada começou em uma gravidez complicada da mãe, aos 13 anos. Trabalhou aos nove anos vendendo roupa na feira com a avó. Aos 19, formou-se em Letras. Em 2014, ganhou o concurso de Rainha do Folclore do Garantido e ficou no posto por três anos. Em 2017, conquistou o título de Cunha Poranga do Garantido (mulher bonita, em Tupi Guarani). Hoje é dançarina no festival de Parintins e faz vários shows pelo Brasil.