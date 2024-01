BBB24: Primeira Prova do Líder completa 15h de duração; dois participantes seguem na disputa

A primeira Prova do Líder do BBB 24 de resistência completa no 15h horas. Dois participantes seguem na disputa pela primeira liderança do programa. Deniziane, o paraense Marcus Vinicius e Matteus são os participantes que continuam na Prova.

VEJA MAIS

Os brothers resistem ao sono com bastante cantoria e dança. O Alane, Vinicius Rodrigues e Deniziane se divertem juntos na prova. Na prova, da Chevrolet, os brothers devem apertar o botão quando toca um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet. Quem apertar o botão com a rodada iniciada, antes do sinal tocar, está fora da competição.

Confira a ordem das eliminações dos brothers:

- Rodriguinho foi o 1º eliminado após 15 minutos de prova

- Lucas Luigi foi o 2º eliminado, após 42 minutos de prova

- Fernanda foi a 3ª eliminada após 47 minutos de prova

- Nizam foi o 4º eliminado após 1h02 minutos de prova

- Giovanna Pitel foi a 5ª eliminada após 1h14 minutos de prova

- Wanessa Camargo foi a 6ª eliminada após 4 horas de prova

- MC Bin Laden foi o 7º eliminado após 4h03 minutos de prova

- Yasmin Brunet foi a 8ª eliminada após 4h35 minutos de prova

- Lucas Pizane foi o 9º eliminado após 4h47minutos de prova

- Beatriz foi 10ª eliminada após 5h50 minutos de prova

- Vanessa Lopes foi a 11ª eliminada após 5h56 minutos de prova

- Leidy Elin foi a 12ª eliminada após 6h20 de prova

- Vinicius Rodrigues é o 13º eliminado da Prova do Líder após dez horas de prova

- Alane Dias é a 14º eliminada da Prova do Líder após 12 horas prova.

- Maycon, tio da Merenda, é o 15º eliminada da Prova do Líder após 13 horas prova.



- Marcus Vinícius foi o 16º eliminada da Prova do Líder após 15 horas prova.