BBB24: Vinicius Rodrigues conta que perdeu o nascimento da filha por causa das Olimpíadas

Vinicius Rodrigues conversou com os brothers durante a primeira Prova do Líder do BBB 24 e lembrou ter ouvido Juninho contar que o nascimento de sua filha foi o dia mais feliz de sua vida, durante o programa ao vivo. O atleta, então, afirmou não ter visto a filha única vir ao mundo, por causa das Olimpíadas.

"Essa parte do 'mano', da filha, me pegou muito. Queria contar para vocês, mas é um dia muito triste. Eu estava para classificar nas Olimpíadas do Rio (2016), tinha dois anos do meu acidente. Aí eu botei que eu ia. E eu estava top 8, eu tinha que ficar top 6 para eu ir. Minha filha nasceu na sexta, a eliminatória foi no sábado. Falei: 'vou poder ver minha filha, mas é Olimpíada' e fiquei naquela loucura. Falei: 'vou classificar e ver ela no outro dia'. Cheguei no dia da prova, acho que eu estava com tanta energia, que chegou na hora, o árbitro demorou muito e eu queimei a prova. Perdi a Olimpíada e perdi [o nascimento] da minha filha", contou o brother.

Os brothers lamentam o ocorrido, e Marcus Vinicius tenta consolar o atleta: "O que conforta a gente é entender que a gente não tem controle sobre as coisas, e tudo acontece como tem que acontecer", finaliza.