Jojo Todynho negocia participação no BBB 24, diz colunista

A cantora Jojo Todynho pode participar do Big Brother Brasil 24. A funkeira, que venceu a 12ª temporada de A Fazenda, da Record, estaria negocinando com a Globo para ser comentarista do reality. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Vale lembrar que, entre os spoilers já divulgados, Boninho havia anunciado que a edição deste ano do BBB terá um videocast diário, com uma equipe comentando tudo o que acontece no reality show. O formato seria como a Mesa-Redonda, exclusivo do Globoplay, que reunia ex-participantes e celebridades para comentar a semana programa.

VEJA MAIS

Jojo Todynho tem experiência em reality shows. Além de A Fazenda, ela também participou da cobertura da Copa do Mundo de 2022, pela Globo. Atualmente, ela pode ser vista no Multishow, onde comanda um talk show.

Até o momento, a Globo não confirmou a participação de Jojo Todynho no BBB 24.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)