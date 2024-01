Colunista divulga nova lista vazada com nomes de famosos do BBB24

Uma nova lista com possíveis participantes do Big Brother Brasil 24 (BBB24) foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, na rede social X (antigo Twitter), nesta terça-feira (02). Dentre os nomes atribuídos aos grupos Camarote e Puxadinho estão Yasmin Brunet, Daiane dos Santos e a cantora Simaria. O maior reality da TV brasileira está previsto para estrear na próxima segunda-feira (08).

VEJA MAIS

Os famosos apontados como integrantes do Camarote do reality show da TV Globo seriam: João Quirino, youtuber e ator; Rodolfo Peres, nutricionista; Yasmin Brunet, modelo; Lorena Rufino, humorista; Rodrigo Malafaia, modelo; Vitão, cantor; Gabi Melim, cantora; Daiane dos Santos, ex-ginasta; Simaria, da ex-dupla com Simone; e Breno Freire, influenciador.

Já no grupo Puxadinho estariam Gabriel Prado, médico; Mateus Batista, jogador; Juliana Aline, empresária; Gabriel Holtz, ator; e Natália Acácia, estudante de biomedicina. O jornalista afirmou ter obtido a informação por intermédio de executivos da emissora carioca.

Os rumores ganharam mais força na internet. Nos Stories, Simaria alimentou a possibilidade de ir para o BBB ao aparecer carregando uma mala, sem dar maiores detalhes. Outros notaram que Daiane dos Santos publicou um Story programado, com a data de dias atrás. Já Yasmin Brunet apagou seus tweets antigos do X.